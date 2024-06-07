Batman’da DEM Parti'li belde belediye başkanı partisinden istifa etti

Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:27

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:33

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı Avukat Halil İbrahim Karabulut (24) sosyal medya hesabından, meclis üyeleri ile birlikte DEM Parti’den istifa ettiğini, bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Parti’den Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde belediye başkanı seçilen Avukat Halil İbrahim Karabulut, meclis üyeleri ile birlikte partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Karabulut, “Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevimi, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamızın en önemli sebebi ise, İkiköprümüzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır. Bu sebeple Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nden (DEM) Belediye Meclis üyelerimizle beraber istifa ettiğimizi ve yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi siz değerli halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyoruz” dedi.

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

DEM Parti’den Birecik Belediye Başkanı seçilen Mehmet Begit, 30 Nisan tarihinde, “Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir” diyerek üç meclis üyesi ile birlikte DEM Parti’den istifa etmişti.