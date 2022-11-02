Baver Miroğlu İYİ Parti'ye katıldı, rozetini Akşener taktı
Turhan Çömez ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ardından AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni iş insanı Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı.
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Baver Miroğlu'nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Miroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı.
TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Miroğlu, "Sayın genel başkanım, değerli milletvekilleri, kıymetli konuklar... Öncelikle beni profesyonel iş yaşamından siyasete davete ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren, birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiyemizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın genel başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım" dedi.
İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Serdip Dokumacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti MKYK üyesi 25.Dönem milletvekili Orhan Miroğlu’nun yeğeni, büyük halası Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Zekiye Midyat olan iş insanı Baver Miroğlu partimize katılmıştır. Kendisi ve partimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Ak Parti MKYK üyesi 25.Dönem milletvekili Orhan Miroğlu’nun yeğeni,Büyük halası Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Zekiye Midyat olan iş insanı Baver Miroğlu partimize katılmıştır.Kendisi ve partimiz için hayırlı olsun.#CiddiDevletHürMillet pic.twitter.com/BKxraRyD75— Av.E.Serdip DOKUMACI (@SerdipDokumaci) November 2, 2022
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- CHP’deki istifalara az kaldı
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'