Meclis'te 'cinsiyetçilik' tartışması: İYİ Partili vekilin ifadeleri AKP ve HDP'den tepki aldı

01 Kasım 2022 Salı, 23:54

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği kararların" araştırılması önergesi görüşülürken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun "Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?" sözü cinsiyetçilik tartışmasına neden oldu.

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Partili Dervişoğlu’nun sözünü eleştirdi. Dervişoğlu, eleştirilere, "Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi’ni savunmazdım" karşılığını verdi.

İYİ Parti Grubu’nun “RTÜK’ün tartışmalı kararlarının” araştırılması için verdiği önergenin gündemine alınması önerisi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Görüşmeler sırasında, RTÜK’teki bir üyelik için bir süredir devam eden seçim tartışması devam etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un RTÜK üyeliği için aldığı kararları eleştirerek, şunları söyledi:

1 Temmuz tarihinde boşalmış RTÜK üyeliği o günün şartları içerisinde İYİ Parti’ye düşüyor. Her kim diyorsa ki ‘1 Temmuz’da o üyelik Adalet ve Kalkınma Partisi’nindir’. Bir iddia delille beslenecekse, sizin belirttiğini koşulların kabul edilmesi de sabahın 9’unda, saat 11’e kadar o geçerli. 1 Temmuz tarihinde Aykut Erdoğdu Beyin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği istifa TBMM Başkanlığına bildiriliyor. Bildirimi yapan da CHP. Ben bir milletvekilimizin istifasını TBMM Başkanlığına götürsem, ne ister benden başkanlık. Şimdi Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs partimizden istifa etmiştir desem, Meclis Başkanlığı benden Sayın Örs’ün istifasını istemeyecek mi? İstemesi lazım. Aynı o şekilde CHP’den de istifa dilekçesi istenmiş. Bu dilekçenin ıslak imzalı hali, TBMM Başkanlığına gelmiş… Bu istifa dilekçesi 5 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.24’te TBMM’ye bırakılmış… Bu belge 5 Temmuz tarihinde saat 15.24’te TBMM Başkanlığına sunulmuş. İstifa işlemi böylece tekamül etmiş.

"Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?" diyen Dervişoğlu, "Siyasi ketenperelerle, manevralarla, entrikalarla elde ettiğiniz şey sadece bir RTÜK üyeliğidir" diye konuştu.

"SÖZLERİ TUTANAKTAN ÇIKARILSIN"

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Partili Dervişoğlu’nun "Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?" sözünü eleştirdi ve tutanaklardan çıkarılmasını istedi.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, bu sözlerin tutanaklardan çıkarılma imkanın olmadığını söyleyerek, Dervişoğlu’nun talebi halinde tutanağa dip not düşülebileceğini açıkladı. Dervişoğlu da söz alarak, "Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi’ni savunmazdım" dedi.

RTÜK kararlarının araştırılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.