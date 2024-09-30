Baykar Genel Müdürü Bayraktar, İsrail ile ortak sponsorluğu reddetmedi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:54

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:54

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, BAYKAR'ın, İsrail ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirketle birlikte Azerbaycan'da düzenlenen bir fuarda ortak sponsor olmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayii alanında 'devrim' niteliğinde adımlar attığını savunan Bayraktar, "Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin bir şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi" dedi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron’ların veya yurtdışından alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olmadığını ve sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapılmadığını öne süren Bayraktar, "Bundan 20 yıl önce Türkiye, İsrail’den Heron insansız hava araçlarını yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik ediyordu. Üstelik bu araçlar silahsızdı. Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Türkiye bu araçları kullanırken birçok problemle karşılaşıyor ve çözüm dahi bulamıyordu" dedi.

"FALSE FLAG OPERASYONLARINA ALIŞIĞIZ"

Aradan geçen 20 yılda Türkiye'nin bu alanda "devrim" niteliğinde adımlar attığını belirten Bayraktar, "Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin bir şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi" dedi.

İsrail firmasıyla ortak sponsorluğu reddetmeyen Bayraktar, "Kardeş ülke Azerbaycan’daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı’nda Türk firmalarının dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer alması da bu başarının en somut göstergesidir. Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir. Sosyal medyada bize karşı yürütülen "false flag" operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.