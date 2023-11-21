Hadımköy'deki Baykar tesisinde 'casusluk' iddiası!

Baykar'ın Hadımköy'deki tesislerinde ‘casusluk’ yapılmaya çalışıldığı iddia edildi. Buna göre, bilgisayardaki hard diski kaçırmaya çalışan mühendis son anda yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:39
Hadımköy'deki Baykar tesisinde 'casusluk' iddiası!
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Yönetim Kurulu Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Baykar'ın Hadımköy'deki tesislerinde ‘casusluk’ girişimi olduğu iddia edildi.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, tesislerde çalışan bir mühendis, teknolojik sırları içeren bir bilgisayarın içindeki hard diski çıkardığı sırada, kendisini fark eden güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan mühendis ile ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele kapsamında yürütüleceği ileri sürüldü.


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