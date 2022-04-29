Bayraktutan, jandarmanın skandal uygulamasını Soylu'ya sordu: 'Tek tek, ifşa edilircesine fotoğraflamanın amacı nedir?'

Artvin ili Borçka ilçesindeki jandarma ekipleri, iddiaya göre girdikleri bir köy kahvesinde GBT sorgulaması yaparken her kişinin tek tek fotoğrafını çekti. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, skandal uygulamayı Meclis gündemine taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 15:56
Bayraktutan, jandarmanın skandal uygulamasını Soylu'ya sordu: 'Tek tek, ifşa edilircesine fotoğraflamanın amacı nedir?'
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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyü’nde jandarma ekiplerinin yaptığı iddia edilen uygulamaya tepki göstererek, "Normal prosedürün dışına çıkılarak, herkesin tek tek, ifşa edilircesine fotoğraflanmasının amacı nedir? İlgili uygulamanın hukuki bir dayanağı var mıdır?" diye sordu.

Uğur Bayraktutan 28 Nisan akşamı saat 22:00-22:30 sularında gerçekleşen olayla ilgili yazılı soru önergesi hazırlayarak konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Bayraktutan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği önergesinde “28 Nisan 2022 tarihinde saat 22:00-22:30 sularında Artvin İli Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyü’nde Jandarma ekipleri önleyici tedbirler kapsamında köy kahvesinde kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması yapmıştır. Ancak uygulama sırasında rutin kontroller dışına çıkılarak kontrol yapılan her kişinin, tek tek fotoğraflandığı köy sakinleri tarafından dile getirilmektedir. Köy sakinleri sıra dışı bu uygulamanın nedenini sorguladıklarında Jandarma ekipleri tarafından “Valilik Emri” cevabı verildiği ifade edilmektedir” açıklamalarına yer verdi.

SOYLU'YA SORDU

Bu skandalın örtbas edilmesine izin vermeyeceğini dile getiren Bayraktutan, İçişleri Bakanı Soylu’ya şu soruları yöneltti: 

  • Normal prosedürün dışına çıkılarak, herkesin tek tek, ifşa edilircesine fotoğraflanmasının amacı nedir? İlgili uygulamanın hukuki bir dayanağı var mıdır?
  • İddia edildiği gibi uygulama gerekçesi Valilik Emri midir? Kolluk kuvvetlerine halkı fişleyen, kriminalize eden bu aykırı uygulamayı yapma talimatı kim tarafından, hangi yetkiye dayanarak verilmiştir?
  • Sorumlu kamu görevlisine soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?
  • Borçka Halkında infial yaratan bu skandal örtbas mı edilecektir? Bakanlığınız nezdinde sorumlular hakkında yürütülecek işlemlerin detaylarını kamuoyuyla paylaşır mısınız?

Uğur Bayraktutan

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