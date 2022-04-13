CHP'li Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt: 'Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken'

13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:29

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef almasına ilişkin "Suçişleri Bakanımız faaliyetlerine devam ediyor. Genel Başkanımıza "Yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir" diyor. 20 yıldır iktidarda AK Parti. Müfettişler soruşturdu. 200 üzerinde müfettiş yıllardır 1 kuruş kusur bulamadı. Yargı elinde, savcı elinde, arşiv elinde. Sen bedelini ödeyeceksin. Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken" dedi.

"HEPİMİZİN PARALARINDAN TOPLANAN VERGİLERİ KENDİLERİNE AKTARIYORLAR"

Özel'in açıklamasının satırbaşları şöyle oldu:

"Emekliye bu maaşı layık görenler, 'Şikayet etmeyin, şikayet ederseniz günaha girersiniz' diyorlar. Kendileri ne yapıyor? THY Yönetim Kurulu'nun aldığı huzur hakkında zam yapmış.

Emeklinin maaşına zammı uygulamayanların, işçilerini memurlarını unutanların huzur hakkına yüzde 190 zam yapmışlar. Bu yönetim kurulu üyeleri 9 kişi, hepsi Saray'a yakın hepsi yandaş. Bir tanesi İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun. Fahrettin Altun'un evine Borsa İstanbul'dan 29 bin TL, THY'den 25 bin TL huzur hakkı giriyor. 4 kurumdan 4 ayrı maaş alıyorlar .

İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi eski Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş. 25 bin lira huzur hakkı alacaklar. Çalışana yapılan zam da huzur hakkına eklenecekmiş.

Bu tüm çalışanların kul hakkına girmektir. Hepimizin paralarından toplanan vergileri kendilerine aktarıyorlar.

"BİNDİĞİNİZ GEMİNİN KAPTANINDA EHLİYET YOK"

Senin işin ümit etmek mi? Siz liyakat yerine sadakati öncelediğiniz için sadece ümit edilebiliyor. Bütün AK Partililer çıktılar her birisi dualar ederek sözlerini bitirdiler. Bildiğiniz bütün duaları okumakta haklısınız. Çünkü bindiğiniz geminin kaptanında ehliyet yok.

Hedef 2023'tü hani. 2011'in gerisindesin. Döndü 2053, 2071... Vatandaşa teneşir vadeli umut satıyorlar. 2071 teneşir vadesine senet yapanlar siyasetin eski müflis, üç kağıtçı, dolandırıcı bankerleridir.

Korku duvarları yıkılmaktadır. Bir devir sona ermektedir. Bu iktidar bitmiştir. Bu iktidar zenginden alıp fakire vermesi gerekirken fakirden alıp zengine veren bir iktidardır. Millet görüyor ve isyan ediyor. 'Şikayet etmeyin, sabır çekin' diyenlere hadi oradan diyor. Şubattaki savaşı söylüyor. Aralık değil miydi Türkiye'nin en büyük ekonomik krizi yaşadığı ay.

"ZAM ZAM ZAM, RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

OECD ülkelerinde enflasyonda birincsi sıradayız. Dünya da var diyor enflasyon. Sondan 6'ncıyız. Türkiye'den yüksek enflasyonu olan ülkelerin haritada yerini bile gösteremez. Mızrak atılan ülkeler. Hangisinde demokrasi var? Zam zam zam, Recep Tayyip Erdoğan.

Dünyada böyle bir kriz yok. 100 liralık mal 104 lira olunca tedirgin oluyor adamlar. Bizde 100 liraya alınan mal 400 lira oldu.

Suçişleri Bakanımız faaliyetlerine devam ediyor. Genel Başkanımıza "Yaptığı ihanetin bedelini ödeyecektir" diyor. 20 yıldır iktidarda AK Parti. Müfettişler soruşturdu. 200 üzerinde müfettiş yıllardır 1 kuruş kusur bulamadı. Yargı elinde, savcı elinde, arşiv elinde. Sen bedelini ödeyeceksin. Göreceğiz seni devir teslimde tir tir titrerken. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na verdiğinde geleydin devir teslime. Ne haldeydi sizinkiler? Göreceğiz o zaman nasıl cırtlayacaksın. Bu yaptıklarının bütün bedellerini Süleyman Soylu yargı önünde verecek.

İddialarını ispat edemezsen müfterisin, yalancısın. Nerede Almanya Büyükelçisi. Birinci ağızdan yalanladık. Yeni Şafak Gazetesi? Süleyman Soylu söyledi bunlar da peşine takıldılar. Özür diliyoruz diye manşet bekliyoruz. Rehberiniz Soylu olursa bu durumlara düşersiniz."