Bozdağ'dan yanıt bekleniyor: Polis katili Hizbullahçılar nasıl tahliye oldu?
Diyarbakır’da kendisini takip eden polis Mehmet Zengin’i şehit eden Yunus Aysu ile özel harekat polisi Adem Bayrakçı’yı şehit eden Cuma Güzel’in yeniden yargılama talebi üzerine 2019 seçimleri öncesi serbest kaldıkları ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyu Meclis gündemine taşıdı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Diyarbakır’da polis Mehmet Zengin’i şehit eden Yunus Aysu ile özel harekat polisi Adem Bayrakçı’yı şehit eden Cuma Güzel’in 2019 seçimleri öncesi serbest kalmasını Meclis gündemine getirdi.
Alpay Antmen, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.
Önergesinde Diyarbakır’da polis memurları Mehmet Zengin ve Adem Bayrakçı’yı şehit eden Hizbullahçılar Yunus Aysu ve Cuma Güzel’in 2019 yılında dava 10 yıl içinde karara bağlanmadığı için sessiz sedasız serbest kaldığının ortaya çıktığını belirterek “Bahsi geçen her iki Hizbullahçı da yurt dışına kaçmış veya kaçırılmıştır. Bu iki teröristi kim ya da kimler serbest bıraktı, ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu teröristlerin birileri tarafından korunduğu çok açık” dedi.
Alpay Antmen önergesinde şu soruları yöneltti:
- Polis memuru Mehmet Zengin ve Adem Bayrakçı’yı şehit eden Hizbullah Terör Örgütü üyeleri Yunus Aysu ve Cuma Güzel’in davaları neden karara bağlanmamıştır? Kim ya da kimler bu teröristleri serbest bırakmıştır?
- Teröre karşı mücadele eden polis memurlarımızı şehit ettikleri sabit olan; terör örgütü üyesi oldukları apaçık ortada olan Yunus Aysu ve Cuma Güzel’le ilgili hüküm neden verilememiştir? Kimler ya da kim buna engel olmuştur?
- Polislerimizi şehit ettikleri ispatlanmış olan Yunus Aysu ve Cuma Güzel nasıl ve ne şekillerde yurt dışına kaçmış veya kaçırılmışlardır?
- Bu konuyla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Bu terör örgütü üyelerinin bulunması için gerekli uluslararası girişimler başlatılmış mıdır? Bu kişilerin hangi ülkede oldukları belli midir?
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