Bozdağ'dan yanıt bekleniyor: Polis katili Hizbullahçılar nasıl tahliye oldu?

22 Nisan 2022 Cuma, 13:52

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Diyarbakır’da polis Mehmet Zengin’i şehit eden Yunus Aysu ile özel harekat polisi Adem Bayrakçı’yı şehit eden Cuma Güzel’in 2019 seçimleri öncesi serbest kalmasını Meclis gündemine getirdi.

Alpay Antmen, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Önergesinde Diyarbakır’da polis memurları Mehmet Zengin ve Adem Bayrakçı’yı şehit eden Hizbullahçılar Yunus Aysu ve Cuma Güzel’in 2019 yılında dava 10 yıl içinde karara bağlanmadığı için sessiz sedasız serbest kaldığının ortaya çıktığını belirterek “Bahsi geçen her iki Hizbullahçı da yurt dışına kaçmış veya kaçırılmıştır. Bu iki teröristi kim ya da kimler serbest bıraktı, ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu teröristlerin birileri tarafından korunduğu çok açık” dedi.

Alpay Antmen önergesinde şu soruları yöneltti: