Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi yapıldı.

İlçede başkanvekili, seçimde eşitliğin bozulmaması nedeni ile kura ile belirlendi. Kuranın ardından CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.

Silivri Marmara Cezaevi'nden seçimi takip ettiğini belirten tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Bayrampaşa direndi, darbeye boyun eğmedi!" açıklamasını yaptı.

"GELECEK EMİN ELLERDE"

Mutlu'nun X hesabından paylaştığı açıklaması şu şekilde:

"Bayrampaşa direndi, darbeye boyun eğmedi!

Silivri Cezaevi’nden takip ettiğim belediye başkan vekili seçiminde, belediye başkan vekili olarak seçilen yol arkadaşım İbrahim Kahraman’ı tebrik ediyor, halkımızın iradesine sahip çıkan tüm meclis üyelerimize ve yürekli komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Bayrampaşa’nın geleceği emin ellerde; bizler hukuksuzca tutulduğumuz bu duvarların ardında olsak da, kalbimiz ve mücadelemiz her daim sizinle.

Unutmayın; karanlık günler mutlaka bitecek, Bayrampaşa’da ve Türkiye’de aydınlık yarınlar doğacaktır!"