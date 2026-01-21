Bayrampaşa Belediyesi’ne yeni operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ni hedef alan ve "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında 13 kişiye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 11 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını, iki kişinin ise yakalama işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte tespit edilen 13 şüpheli hakkında,

21/01/2026 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve işyerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir."