Bayrampaşa'da irade gaspı... AKP'li İbrahim Akın 'göreve' başladı, 'Tüm Bayrampaşa kazandı' dedi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında geçen ay tutuklanarak görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine yapılan başkanvekili seçimini CHP kazanmıştı.

Mutlu’nun görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan başkanvekili seçiminde eşitlik nedeniyle CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimiyle göreve gelmişti. Ancak AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı, seçim sürecinin yeniden başlatılmasına neden oldu.

BAYRAMPAŞA'DA İRADE GASPI

Bu karar doğrultusunda Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi ikinci kez gerçekleştirildi. Birçok kargaşanın görüldüğü meclis ortamında 4’üncü turun sonunda AKP’nin adayı kazandı.

'İKTİDARIN ÇÖKME GİRİŞİMİNİ GÖRMÜŞ OLDUK'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimini AKP'li İbrahim Akın'ın dördüncü turda kazanmasının ardından basın açıklaması yapmıştı:

Çelik, şöyle konuşmuştu:

"Devletin kurumlarını partizanlaştırmış, ceberrut bir iktidarın çökme girişimini bugün hep birlikte görmüş olduk. Hasan Mutlu, 31 Mart 2024 seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi. Hasan Mutlu görevine devam ederken burada halkçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyordu. Hasan Mutlu’yu tehdit ettiler, dediler ki 'Ya AKP’ye katıl ya da seni tutuklayacağız.' Meclis üyelerini tehdit ettiler. Meclis üyelerine WhatsApp üzerinden kelepçe fotoğrafları gönderdiler. Kurtlar Vadisi replikleri yolladılar ve sonrasında da Hasan Mutlu, 'Ben bu tehditlere boyun eğmem' dedi. Ve Hasan Mutlu ile belediye meclis üyelerine bir operasyon gerçekleştirdiler. Belediye Başkanımızı tutukladılar, meclis üyelerimizi tutukladılar."

'YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR MANTIĞIYLA'

"Burada tam da meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na yakın noktaya getirecek sayıda meclis üyesini tutukladılar. Ve hızlıca partimizin genel merkezi, tutuklanan meclis üyelerinin istifalarını aldı. Yerlerine yedek üyeler geldi ve burada 21 Eylül’de bir başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. 21 Eylül’de gerçekleşen başkanvekilliği seçiminden sonra gittiler, mahkemeye itiraz ettiler. Peki tam olarak nasıl bir mantıkla biliyor musunuz? 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır' mantığıyla."

AKP'Lİ AKIN "GÖREVE" BAŞLADI

Akın, görevi İbrahim Kahraman’dan devraldı. Devir teslim töreninde AKP Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar ve partililer de hazır bulundu.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

"Tüm Bayrampaşa’nın kazandığını" iddia eden Akın, "Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam. Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık. İlçemizin 11 mahallesinde hizmet seferberliği başlatacağız, vatandaşlarımızın beklentilerine hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz. Seçim sonuçları ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun" diye konuştu.