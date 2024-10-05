Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama ve görevden alma kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliklere müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybars Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak'ın atanması uygun bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı ve bu göreve Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk getirildi. Ayrıca Dinç, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alınırken bu nedenle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Arslantürk atandı.
Etiketler: #Resmi Gazete #Atama #bakanlıklar
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