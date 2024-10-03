Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: HSK Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 yeni üye seçti!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:34

Güncelleme: 03.10.2024 - 00:49

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay'da görev yapacak toplam 11 yeni üyeyi seçti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, HSK Genel Kurulu'nda yapılan toplantı sonucu Yargıtay'ın yeni üyeleri olan isimler şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz,

İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper,

İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu,

İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak,

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan.

Danıştay'ın yeni üyeleri ise şöyle:

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz,

Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekili ve hakimlerin yerine HSK daha sonra atama yapacak.