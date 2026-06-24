BBP’de Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi

Büyük Birlik Partisi’nde 13. Olağan Büyük Kurultay’ın ardından Başkanlık Divanı ve Genişletilmiş Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi.

Partiden yapılan açıklamada, kurultay sonrası partinin gelecek dönem politikalarına yön verecek ve yönetim kademelerinde görev alacak isimlerin netleştiği bildirildi.

Açıklamada, Genel Başkanın liderliğinde yeni yönetim kadrosunun göreve başladığı belirtilerek, divan üyelerine başarı dileğinde bulunuldu.

Kurultay sonuçlarının partiye ve millete hayırlı olması temenni edildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında çalışacak yeni yönetim kadrosu görevine başladı.

Kemal Üçüncü'nün genel sekreter olduğu partideki Başkanlık Divanının görev dağılımı şöyle:

"Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, Eğitim ve AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Yerel Yönetimler, Şehir ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Dış İlişkilerden, Türk Dünyası, Kardeş ve Akraba Topluluklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, STK ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, İletişim, Medya ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cahide Sezen Irmak, Kadın, Aile, Engelliler ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilek Keskin, Doğal Afetler ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Kamu ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Sağlık, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı."