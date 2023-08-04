Sarıgül’den Özgür Özel’e: Adayım diyorsan istifa et delikanlıca çalış

Yayınlanma: 04.08.2023 - 20:27

Güncelleme: 04.08.2023 - 20:27

FOX ekranlarında Çalar Saat programına konuk olan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, üstü kapalı olarak Özgür Özel’i hedef aldı. Galatasaray yöneticisiyken, 1989 yılındaki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığının gündeme gelmesinin hemen ardından görevinden istifa ettiğini hatırlatan Sarıgül, o dönem kulüp başkanı olan Faruk Süren ile arasında geçen anıyı anlattı.

“ADAYIM DİYORSA İSTİFA ETMELİ”

Sarıgül, Bülent Ecevit’in teklifinin ardından o dönem Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren’e istifa edeceğini belirttiğini ancak Süren’in itiraz ettiğini anımsatarak şunları söyledi:

“Ben DSP adayı olarak Şişli adayıyım Galatasaray kimliğini kullanarak bu çalışmayı yapmam. Etik olan benim Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmemdir dedim. Ve sayın Faruk Süren de bir tören düzenledi bana o törenle beni Florya’dan Şişli’ye uğurladılar. Yani etik olan kural birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapan herkesin bunu yapma hakkı vardır. Ama bunun da bir nezaketi, zerafeti ve etik kuralları vardır."

“GENEL BAŞKAN ARAYIŞIMIZ YOKTUR”

Sarıgül, CHP içindeki genel merkeze muhalif olan kişilerin toplantılar yapıp kamuoyuna sızdırdığını öne sürerek “Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP’mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var.” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarılı olduğunu dile getiren Sarıgül, “Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı, bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki ‘bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz’ diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu” ifadelerini kullandı.

Seçim sonrası yaşanan 'değişim' tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanlığı için 'adaylık' sinyali veren Özgür Özel, "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim" demişti.

