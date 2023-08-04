İYİ Parti'den CHP'ye rest: 'Seçime kendi adayları ile girecekler'
Tekirdağ’a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, CHP’ye rest çekip durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade ederek seçime kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.
Tekirdağ’a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksel, bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını tamamen parti tabanı talebiyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.
"TABANIN TALEBİ..."
Yüksel, kentteki Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki açıklamasında, "Şimdi Genel Başkanımız, Olağan Genel Kurul'da açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu Bey de zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızında talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir" dedi.
"DURUMUN KILIÇDAROĞLU İLE İLGİSİ YOK"
"Ama öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde" diyen Yüksel "Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir" diyerek bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade etti.
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