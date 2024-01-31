BBP Genel Başkanı Destici'den muhalefete: Ayaklanma çağrısı yapanlar her alanda bedel öder

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:26

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:26

Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye İşçi Partili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Meclis'te okutulmasını destekleyen Destici, "Farklı partilerden PKK’nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan işbirlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve Meclisin çalışmasına engel olmaya çalıştılar. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi de bundan muaf değildir" diye konuştu.

"Türkiye İşçi Partisinin, Meclis'teki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" söyleyen Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini anımsatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" dedi.

Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2019'a göre çok daha fazla belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeliği adayı göstereceklerini anlattı.