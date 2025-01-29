BBP Lideri Destici’den 'Kartalkaya' çıkışı: 'Sebep olan kimse, hiçbir ayrım yapılmadan hesap sorulmalı'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 18:18

Güncelleme: 29.01.2025 - 18:20

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 78 kişinin yanarak can verdiği Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteline ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili, “ Sebep olan kimse, hiçbir ayrım yapılmadan hesap sorulmalı, bu facianın bedeli ödetilmelidir” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 32. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara’da Grand Mercure Otel’de basın toplantısı düzenledi. Programda birçok siyasi partiden katılımcı vardı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından kürsüye çıkan Destici konuşmasının bir bölümünde Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın sonucu hayatını kaybeden 78 kişiye ilişkin başlatılan soruşturmada, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. Destici şunları kaydetti:

“Büyük Birlik Partimizin kuruluşunun 32. yıl dönümü programını milletçe büyük bir acıyı yaşadığımız günlerde gerçekleştiriyoruz. Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı velhasılı insanımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Dayanılamayacak, tarif edilemeyecek bir acı yaşadılar. Bir kısmının cenaze namazına katıldık. Bir kısmını evlerinde ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik Cenab-ı Hak düşmanımıza dahi böyle acı yaşatmasın inşallah diyorum. Bu acıyı ailelere, çocuklara, milletimize yaşatan 36'sı çocuk 78 kişinin ölümünün sorumlularına, kendisi kurtulduğu halde Tekrar orada ölümle boğuşan insanlarımızı kurtarmak için tekrar otele arkadaşıyla birlikte geri girerek şehit olan yiğit evladımıza, onun arkadaşlarına ve daha nicelerine bu acıyı yaşatan bunların ölümünün sorumlularına sebep olan kimse hiçbir ayrım yapılmadan hesap sorulmalı, bu facianın bedeli ödetilmelidir. Bir gecelik oda fiyatı kadar dahi maliyetten kaçarak bu facianın baş müsebbibi olan otel sahipleri çok sayıda eksiğe rağmen otelin ruhsatını iptal etmeyen, denetimle ilgili kamu görevlerinin yangın tedbirleri için ‘eksiği yoktur’ belgeleri veren kurum ve kuruluşların başında kim varsa, belgelerde kimin imzası varsa, kimin ihmali hatası kusuru varsa, hukuk önüne çıkartılmalı ve en ağır cezayı almalıdır. Bu faciaya ihmal ve kusurlarıyla davetiye çıkaran kurumların başındakiler başta olmak üzere tüm yetkililere bir an önce görevlerinden el çektirilmelidir. “

“TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü lideri Öcalan’a umut affı çıkışı ile başlayan çözüm sürecine ilişkin de konuşan Destici, daha önceki çözüm sürecinde yaşananları hatırlatarak şunları kaydetti:

“Türkiye'nin yaşadığı terör meselesini doğru analiz etmek zorundayız. Kanlı ve hain terör örgütü PKK'nın neden kurdurulduğı? Hangi fonksiyonları yerine getirdiği? Nasıl varlığını devam ettirdiği? Hangi planın aparatı olduğunu alt alta yazdığımızda konuya hukuk, insan hakları ve insana ait evrensel değerler açılarından ayrı ayrı baktığınızda çıkartılabilecek tek sonuç vardır. O da şudur, terörle müzakere edilmez mücadele edilir. Türkiye geçmiş yıllarda açılım ya da müzakere adı altında bu süreçleri de denedi. Fakat bunlardan pozitif, olumlu anlamda hiçbir sonuç alınmadı ve bu süreçlerin sonunda maalesef ki hep terör örgütü onun tayfası ve onu destekleyenler karlı çıktı. Uzun uzun anlatabiliriz ama bugün konumuz gündemimiz tam anlamıyla o değil. Elbette değindik ve değinmeye devam ediyoruz. Büyük Birlik Partimiz, Türkiye'nin terör meselesi ve terörle mücadele ilgili kurulduğundan bugüne hep ilkeli ve net bir duruş sergilemiştir. Gerçekleri, doğruları, hakkı söylemeye devam edeceğiz. Peki bize diyorlar ki , ‘Nasıl çözülecek, sizin öneriniz ne?’. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleriyle cevap veriyoruz tırnak içinde okuyorum , ‘Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele ederek ve Kürt kardeşlerimizle her zamankinden daha fazla kucaklaşarak çözeceğiz çünkü Kürt sorunu yoktur, terör ve bölücülük sorunu vardır.’”