BBP lideri Destici'den tepki çeken sözler: Müslüman değilseniz azınlık statüsüne koyalım

Yayınlanma: 17.06.2024 - 16:20

Güncelleme: 17.06.2024 - 16:21

Cumhur İttifakı'nın destekçilerinden BBP'nin lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde partililer ile bayramlaştı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Destici, Türklük ve İslam üzerinden çeşitli tartışmaların olduğunu belirtip “Bir kere şunu ifade etmek istiyorum ki, biz Kürdüyle, Türkmeniyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla, Boşnakıyla bu Anadolu'da yaşayan herkesle birlikte Türk milletiyiz. Bizim milletimizin adı Türk'tür. Ama bu etnik kökenleri yok saymamız anlamına gelmez. Bu ülkede Kürtler de vardır, Boşnaklar da vardır, Arnavutlar da vardır, Çerkesler de vardır, Araplar da vardır. Onun için biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz" dedi.

"MÜSLÜMAN DEĞİLSENİZ ONA GÖRE MUAMELE EDELİM"

BBP Genel Başkanı Destici sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Buna bağlı olarak maalesef son günlerde aynen 28 Şubat süreçlerinde olduğu gibi Atatürkçülük ve milliyetçilik üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırı var. Sığınmacılar üzerinden de bazen bu saldırı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burası Türk milletinin vatanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Lozan'da da bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Burada Müslüman unsurlar kurucu unsurlar olarak kabul edilmiştir Müslüman olmayan unsurlar, yani Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Süryaniler bunlar azınlık olarak kabul edilmiştir. İslam düşmanlığı yapanlara açıkça buradan sesleniyorum; eğer Müslüman değilseniz bunu açıklayın. Ve sizi azınlık statüsüne koyalım. Ve ona göre muamele yapalım. Müslümanmış gibi görünüp daha sonra İslam'a saldırırsanız ya da İslam'a saldıranların İslam'ın değerlerine hakaret edenleri korumaya çalışırsanız bu sizin zaten inancınızı ve kimliğinizi net olarak ortaya koymaktadır. Son dönemlerde adeta yeni bir 28 Şubat’ı horlatmaya çalışanlar var. Bazen sığınmacılar üzerinden işte bazen kurban üzerinden efendim işte bazen açıkça İslam'a, dinimize, kutsallarımıza saldırı üzerinden bunu açık ve net olarak görüyoruz. Ama yeni 28 Şubat heveslerine de diyoruz ki, hiç heveslenmeyin, bu ülke bir kez daha 28 Şubat sürecine dönmez, döndürülemez. Buna Büyük Birlik Partisi olarak da Cumhur İttifakı olarak da müsaade etmeyiz” dedi.