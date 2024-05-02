Destici’nin amblem açıklamasına tepki: 'Hitit Güneşi laik Türk milli kimliğidir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin amblem kararına karşı “Burası bir Türk İslam devleti. Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil” sözleri tepki çekti.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00
Destici’nin amblem açıklamasına tepki: 'Hitit Güneşi laik Türk milli kimliğidir'
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Tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, Hitit Güneşi’nin Ankara’yla özdeşen bir amblem olduğunu söyledi. Uyar “Yerine gelmesinden daha doğal bir şey olamaz. Güneş kursunun geriye getirilmesi kamu kuruluşlarına TC ibaresinin asılması anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

Hitit Güneşi’nin, Anadolu medeniyetlerinin mirasçısı olduğunu gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi olduğunu söyleyen Uyar şu değerlendirmeyi yaptı:

‘TÜRK YURDU GÖSTERGESİ’

“Nitekim Anadolu’da hak iddia eden Yunan, Ermeni, İtalya gibi kimliklerin karşısına Anadolu’nun mirasına sahip çıkma iddiasıdır. Anadolu’nun Malazgirt’ten önce de Türk yurdu olduğununun göstergesidir. Diğer taraftan bu laik Türk milli kimliğinin önemli parçalarından bir tanesidir. Türklüğün İslamiyet’ten önce de var olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.


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