BBP lideri Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu zorlu değil, tehlikeli bir rakip

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:27

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 18:29

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, “Zorlu değil, tehlikeli bir rakip” yorumunu yaptı.

Destici TV100'de katıldığı programda, şunları kaydetti:

"Aday olacağını 1 senedir biliyordum zaten. Kılıçdaroğlu kendisini hazırladı. Önce partisinin içerisini temizledi, rakiplerini eledi. Masayı kurması da bir plan, ‘Ben adayım’ demedi ama işaretlerini verdi. Zorlu değil, tehlikeli bir rakip" ifadesini kullandı.