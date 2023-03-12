BBP lideri Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu zorlu değil, tehlikeli bir rakip

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli bir rakip olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:27
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Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, “Zorlu değil, tehlikeli bir rakip”  yorumunu yaptı.

Destici TV100'de katıldığı programda, şunları kaydetti:

"Aday olacağını 1 senedir biliyordum zaten. Kılıçdaroğlu kendisini hazırladı. Önce partisinin içerisini temizledi, rakiplerini eledi. Masayı kurması da bir plan, ‘Ben adayım’ demedi ama işaretlerini verdi. Zorlu değil, tehlikeli bir rakip" ifadesini kullandı. 


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