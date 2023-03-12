BBP lideri Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu zorlu değil, tehlikeli bir rakip
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli bir rakip olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, “Zorlu değil, tehlikeli bir rakip” yorumunu yaptı.
Destici TV100'de katıldığı programda, şunları kaydetti:
"Aday olacağını 1 senedir biliyordum zaten. Kılıçdaroğlu kendisini hazırladı. Önce partisinin içerisini temizledi, rakiplerini eledi. Masayı kurması da bir plan, ‘Ben adayım’ demedi ama işaretlerini verdi. Zorlu değil, tehlikeli bir rakip" ifadesini kullandı.
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