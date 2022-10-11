BBP'den istifa depremi sonrası açıklama
BBP'den aralarında parti yöneticilerinin de olduğu isimlerin istifasının ardından yapılan açıklamada "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz" denildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Sözcüsü ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partisinde birkaç gündür devam eden istifalara ilişkin açıklama yaptı
Partilerine bir "operasyon" yapılmaya çalışıldığını öne süren Tunç, şöyle devam etti:
"Partimizin yetkili kurullarında yapılan toplantılarda, seçilmiş herhangi bir yöneticimizin görüşlerini açıklarken herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılması söz konusu değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle Sayın Genel Başkan'ımızın, herhangi bir MKYK toplantımızda, söz isteyen bir kurul üyemize söz vermemesi, müdahalede bulunması ya da kendisine yöneltilen herhangi bir soruyu cevaplamaması da söz konusu olmamıştır. Bu gerçeklerin aksindeki her iddia yalandır. Bununla birlikte, her siyasi partide olduğu gibi kamuoyuna yönelik açıklamaların, partimizin istişare edildikten sonra yetkili kurullarda birlikte alınan kararları doğrultusunda ve yine birlikte karar verdiğimiz üslup çerçevesinde yapılması esastır. Bunun aksine davranışlar disiplin meselesidir."
Tunç, "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz. Yollarına layık oldukları yerlerde devam etmelerini diliyoruz" açıklamasında bulundu.
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