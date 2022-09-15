'İzmir işgal altında' diyen Bakan Murat Kurum'a istifa çağrısı: 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'

15 Eylül 2022 Perşembe, 17:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı televizyon programında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alırken "İzmir işgal altında" ifadelerini kullanması büyük tepki çekmişti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak Bakan Kurum'u istifaya davet etti.

O açıklamalardan bazıları şöyle:

CHP İZMİR İL BAŞKANI DENİZ YÜCEL: 'Beceriksizlik, liyakatsizlik ve algı oluşturma.' Sayın Bakan Murat Kurum, kendini ve saray iktidarını tarif etmiş. Kendi çocuklarını Harvard, Indiana ve Berkley üniversitelerinde okutup gariban Anadolu çocuklarının okuduğu köy okullarını kapatan, onları FETÖ okullarına ve yurtlarına mahkum eden, milletimize açlık ve sefaleti reva görenler; yalana, iftiraya, çamur atmaya devam ediyor. Bu ülkeyi 20 yıldır tek başınıza yönetiyorsunuz, hayat pahalılığından işsizliğe, adalar krizinden mülteci sorununa, FETÖ belasından PKK belasına bütün sorunların sorumlusu sizsiniz. Hesap gününüz yaklaştıkça diliniz daha da çirkinleşiyor. Ha bir de şunu hatırlatalım; Tunç Soyer' in babası Nurettin Soyer, sizin 'Ne istediniz de vermedik, bitsin artık bu hasret' diye özlemle seslendiğiniz, 'Bu ülkenin yetiştirdiği bir kıymettir' dediğiniz FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen hakkında ilk iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet savcısıdır.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MAHİR POLAT: Dün de aynıydı, bugün de aynı. İzmir'e bakışları hiçbir şekilde değişmedi. Dün ‘Gavur İzmir, sümüklü İzmir’ dediler, bugün ise ‘İzmir işgal altında’ diyorlar. İzmir’in işgali 100 yıl önce bitti. İzmir'e bir daha kirli bir zihniyetin ayak basmasına asla İzmirliler izin vermeyecektir.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ EDNAN ARSLAN: Ne demek ‘İzmir işgal altında?’ Aklınızı başınıza alın. 100 yıl önce bu işgali sonlandırmış, tarihi kahramanlıklarla dolu şanlı İzmirlilere ve vatansever Türk milletine bu hakareti yapamazsınız. Bu sözleri, İngiliz zırhlısı ile kaçanları ve o gün denize dökülen emperyalistleri destekleyenler ancak edebilir. Sayın Genel Başkan’ımızın sorusunu hatırlatıyor ve tekrar ediyoruz; ‘Sen bunları sayıyla mı buldun?’ Hepsi birbirinden beter bunların. Murat Kurum, istifa.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SEVDA ERDAN KILIÇ: Sosyal konut projesi için asgari ücretliye 'Biraz dişini sıkacak, fazla mesai yapacak, biraz da borç alacak' diyen Bakan, liyakatten bahsediyor. Bir de ‘İzmir işgal altında’ diyor. Hazımsızlıkları arttıkça İzmir’e saldırıyorlar. İzmir, sana ve temsil ettiğin zihniyete geçit vermez!

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN: Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı, ‘İzmir işgal altında’ dedi. Neden? İzmir, işgalden kurtulalı 100 yıl oldu. Bu sözü ancak, İngiliz işbirlikçisi Vahdettin’e ‘Han’ diyen, Mustafa Kemal Atatürk ve milli güçleri işgalci olarak gören bir anlayış sarf edebilir. Bu söz, ‘Gavur İzmir’den de ağırdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor. Murat Kurum, derhal istifa et.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ BEDRİ SERTER: 'İzmir işgal altında' demiş Bakan Murat Kurum. Cumhuriyet düşmanları, İzmir size de temsil ettiğiniz zihniyete de geçit vermez! Bakan Kurum; İzmir, demokrat ve özgür bir kenttir. Bilgin ola! İzmir halkına ‘işgalci’ demek senin haddin değildir! Murat Kurum, istifa.