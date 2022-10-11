Türkiye Raporu 'Anketlerin Anketi' çalışmasını yayımladı: 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 13:10
<p>Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilen seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.</p>

Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilen seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

<p>Türkiye'nin Raporu geçen ay yayımlanan anketlerin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. </p>

Türkiye'nin Raporu geçen ay yayımlanan anketlerin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. 

<p>Kararsızlar dağıldıktan sonra ittifakların ortalamasını açıklayan Türkiye Raporu, Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.</p>

Kararsızlar dağıldıktan sonra ittifakların ortalamasını açıklayan Türkiye Raporu, Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.

<p>AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplanırken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5 olarak ölçüldü.</p>

AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplanırken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5 olarak ölçüldü.

<p>HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,3 olarak hesaplanırken yüzde 7 barajını geçtiği görüldü.</p>

HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,3 olarak hesaplanırken yüzde 7 barajını geçtiği görüldü.

<p>Kararsızlar ve diğer partilerin oy oranı yüzde 9'da kaldı. </p>

Kararsızlar ve diğer partilerin oy oranı yüzde 9'da kaldı. 

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