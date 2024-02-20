BBP'li Güney: Fatih Erbakan'ı partimizden özür dilemeye davet ediyoruz

BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 22:34
BBP'li Güney: Fatih Erbakan'ı partimizden özür dilemeye davet ediyoruz
Abone Ol google-news

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakat ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada "Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik" demişti.

Göz Atın
YRP 'İttifak yok' demişti! AKP'den ilk açıklama: 'Konuşulanların ortalığa saçılması doğru değil'

YRP 'İttifak yok' demişti! AKP'den ilk açıklama: 'Konuşulanların ortalığa saçılması doğru değil'
Yeniden Refah Partili Kılıç: AK Parti ile yeni görüşme yapmaya gerek kalmadı

Yeniden Refah Partili Kılıç: AK Parti ile yeni görüşme yapmaya gerek kalmadı

“NEZAKETSİZLİK VE SAYGISIZLIK”

Güney yaptığı açıklamada, Erbakan'ın sözleri "nezaketsizlik" ve "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Güney şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ın, Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta partisinin AK Partiyle yaptığı görüşmelerle ilgili, meramını anlatmaya çalışırken, partimize ve mensuplarımıza yönelik yaptığı ve en hafifiyle nezaketsizlik, saygısızlık olarak değerlendirilebilecek sözlerinden dolayısıyla camia olarak üzüntü duyduk. Kendilerinin yaptığı müzakereler, pazarlıklar ve çıkar hesapları bizi ilgilendirmiyor. Konunun bizi ilgilendiren tarafı söyleyecek söz bulmakta zorlananların Partimizi kılıf olarak kullanmaya çalışmasıdır. Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz Yenide Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz." 


fatih erbakan haberleri

İlgili Haberler

Elif Erbakan kimdir? Elif Erbakan kaç yaşında, nereli?

Elif Erbakan kimdir? Elif Erbakan kaç yaşında, nereli?
Fatih Erbakan Ankara ve İstanbul tahminini açıkladı, 'Artık çekilirsek yedek lastiğe döneriz' dedi

Fatih Erbakan Ankara ve İstanbul tahminini açıkladı, 'Artık çekilirsek yedek lastiğe döneriz' dedi
Ocak Partisi’nden Fatih Erbakan hakkında suç duyurusu: 'Her fırsatta Adnan Oktar’ı öven...'

Ocak Partisi’nden Fatih Erbakan hakkında suç duyurusu: 'Her fırsatta Adnan Oktar’ı öven...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
Ev Yapımı İzmir Bombası Tarifi

Ev Yapımı İzmir Bombası Tarifi
Son dakika... Son karar açıklandı, CHP 'Lütfü Savaş'la devam' dedi!

Son dakika... Son karar açıklandı, CHP 'Lütfü Savaş'la devam' dedi!
Faruk filminin konusu ne? Faruk filminin oyuncuları kim?

Faruk filminin konusu ne? Faruk filminin oyuncuları kim?
Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'

Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'
Selçuk Geçer konuştu: Borsa 20 bin puana yükselecek

Selçuk Geçer konuştu: Borsa 20 bin puana yükselecek
Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak

Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak
Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı bebeğinin babası hakkında ilk kez konuştu!

Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı bebeğinin babası hakkında ilk kez konuştu!