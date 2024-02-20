BBP'li Güney: Fatih Erbakan'ı partimizden özür dilemeye davet ediyoruz

Yayınlanma: 20.02.2024 - 22:34

Güncelleme: 20.02.2024 - 22:34

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakat ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada "Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik" demişti.

“NEZAKETSİZLİK VE SAYGISIZLIK”

Güney yaptığı açıklamada, Erbakan'ın sözleri "nezaketsizlik" ve "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Güney şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ın, Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta partisinin AK Partiyle yaptığı görüşmelerle ilgili, meramını anlatmaya çalışırken, partimize ve mensuplarımıza yönelik yaptığı ve en hafifiyle nezaketsizlik, saygısızlık olarak değerlendirilebilecek sözlerinden dolayısıyla camia olarak üzüntü duyduk. Kendilerinin yaptığı müzakereler, pazarlıklar ve çıkar hesapları bizi ilgilendirmiyor. Konunun bizi ilgilendiren tarafı söyleyecek söz bulmakta zorlananların Partimizi kılıf olarak kullanmaya çalışmasıdır. Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz Yenide Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz."