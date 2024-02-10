Elif Erbakan kimdir? Elif Erbakan kaç yaşında, nereli?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kala partilerin adayları da son halini aldı. Geçtiğimiz günlerde AKP ile ittifak yapmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Elif Erbakan olacağı konuşuluyor. Peki, Elif Erbakan kimdir? Elif Erbakan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:44
Elif Erbakan kimdir? Elif Erbakan kaç yaşında, nereli?
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Yerel seçimler yaklaşırken partilerdeki aday belirleme süreçleri de hızlandı. Gözler AKP ile ittifak yapmayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi’nin özellikle İstanbul'da açıklayacağı adaya çevrildi.Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Elif Erbakan olacağı konuşuluyor. Peki, Elif Erbakan kimdir? Elif Erbakan kaç yaşında, nereli?

ELİF ERBAKAN KİMDİR?

Elif Erbakan, 1974 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden Necmettin Erbakan'ın kızıdır. Eğitim hayatını Bahçelievler 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Fatih Erbakan'ın ablasıdır.

Elif Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin önemli bir üyesi olarak siyasi kariyerine başlamıştır. Parti içindeki çalışmaları ve katkılarıyla dikkat çekmiş ve kısa sürede partinin önemli isimleri arasına girmiştir. Özellikle parti içindeki çeşitli görevlerde bulunarak siyasi deneyimini artırmış ve partiye katkı sağlamıştır.

ELİF ERBAKAN EVLİ Mİ?

Elif Erbakan, Mehmet Altınöz ile evlidir. Yeniden Refah Partisi (YRP), Ankara’da aday tanıtım toplantısı yapıldı. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Elif Erbakan'ın eşi Mehmet Altınöz oldu.


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