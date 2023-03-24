Kredi kartı kullanımı arttı, yurttaşlar Cumhuriyet'e konuştu: 'Erdoğan döneminden önce...'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:04

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:14

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor, yurttaşlar maaşları ile ay sonuna kadar geçinemiyor. Temel gıda ürünlerine ulaşabilmek için bile kredi kartı kullanmak gerekiyor.

BDDK verilerine göre kredi kartı ve kredi kullanımı geçen haftaya kıyasla arttı. Cumhuriyet konuya ilişkin yurttaşa mikrofon uzattı.

Yurttaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

Hasan Kızgın (Serbest Meslek, 63 yaşında)

“İhtiyaçlarımı almak için kredi kartı kullanıyorum. Zaten kredi kartıyla geçiniyoruz başka türlü geçinemiyoruz. Ondan alıp başka yere veriyoruz, her şey ortada zaten. Kredi kartı kullanmazsam geçinemem. İş yok, ortamı görüyorsunuz.”

Mehmet Kaloğlu (Emekli, 66 yaşında)

“Kredi kartını market alışverişi gibi ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanıyorum. Kredi kartı olmadan geçinemiyoruz maalesef, emekliyiz çünkü. İlla destek oluyor, bir sonraki ay ödeyebiliyoruz.”

Uğur Tosun (Pazarlamacı, 31 yaşında)

“Kredi kartıyla genelde yeme-içme ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Kredi kartı kullanmazsak ay sonunu getiremiyoruz. Ülkenin hali ortada, enflasyon almış başını gitmiş. Her şey ateş pahası malum, görüyoruz, yaşıyoruz.”

Hasan Balaban (İşçi, 62 yaşında)

“Kredi kullandım ve ödeyemedim, battım. Zam üstüne zam, faiz üstüne faiz, sözde dolar düşecekti. Erdoğan döneminden önce, aldığımız parayla kredi kartı kullanmadan geçinmek mümkündü. 20 bin lira kazanan bile bu şartlarda geçinemez.”

Sevda Cüre (Ev Hanımı, 38 yaşında)

“Kredi kartını genellikle yiyecek alışverişinde kullanıyorum, bir de çocuğuma kıyafet alıyorum. Kredi kartı kullanmadan ay sonunu getirmek mümkün değil, zaten kredi borcumuz da var. Taksitlenlendirdik ödüyoruz.

Salih Köse (Emekli Şoför, 61 yaşında)

“Genelde temel gıda ürünlerini almak için kredi kartı kullanıyorum. Kredi kartı olmadan geçinmem mümkün değil. Emekliyim, maaşım 6 bin 100 lira, ilaç param 5 bin 900 lira tutuyor, nasıl geçineyim? Çalışıyorum, yine de kredi kartı kullanmam gerekiyor.”

Kürşat Yılmaz (Turizmci, 58 yaşında)

“Kredi kartını pek çok ürünü satın almak , fatura ödemek vs çok geniş bir yelpazede kullanıyoruz. Ben şanslı azınlıktayım, gelirim kredi kartı kullanmadan da beni ay sonuna taşır ama büyük bir çoğunluk için geçerli değil bu, maaşlarının yettiğini sanmıyorum.”

Mert Bakşi (Belediye Personeli, 28 yaşında)

“Kredi kartını temel gıda ürünlerini satın almak için kullanıyorum, maalesef bugün artık kredi kartı lüks tüketim ürünlerini almak için değil temel gıda ürünlerine ulaşmak için kullanılıyor. Kredi kartı olmadan ay sonunu getirmek mümkün olmuyor. Sadece kredi kartı da değil, esnek hesap vs kullanabileceğimiz tüm banka ürünlerini kullanıyoruz."