Mansur Yavaş'tan toplu taşıma esnafına yönelik açıklama: Zamlardan dolayı devam edemeyecekler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel toplu ulaşım esnafının, ulaşım bedelinin en az 8 lira olması talebi olduğunu belirterek, "Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının ulaşım bedelinin en az 8 liraya yükseltilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin de belediye tarafından karşılanmasını talep ettiğini belirterek, “Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte, vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için belediyemizin tüm imkânları seferber edilecektir” dedi.
Mansur Yavaş, bugün sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.
Yavaş, Ankara’daki özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 liraya yükseltilmesini, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de belediye tarafından karşılanmasını talep ettiğini söyledi. Yavaş, şöyle konuştu:
- Bugünkü ekonomik şartlarda bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir.
- Bu süreçte, vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için belediyemizin tüm imkânları seferber edilecektir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar imkânları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz.
- Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.
İlgili Haberler
- Mansur Yavaş'tan Sevgililer Günü paylaşımı: 'Sevmekten de ötesi...'
- Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi'nin zamlardan sonraki maliyet değişim tablolarını açıkladı
- Mansur Yavaş sosyal yardımlara devam ediyor; üçüncü doğalgaz destek ödemesi gerçekleşti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Pentagon'dan Polonya'nın uçak teklifine ret
- Yenimahalle’de yeni bir mahalle buluşması!
- Bahçeli 10 Mart’ın ipuçlarını verdi
- Sağlık Bakanlığı’ndan dikkat çeken rapor
- İğneli Fırça
- ‘Esnek laiklik’ aldatmacası
- Ant olsun ki savunacağız! - Halit PAYZA
- Zeytin - Salih ÖZBARAN
- İktidarın tükettiği ‘orta direk’ - Burhanettin BULUT
- Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı