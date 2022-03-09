Mansur Yavaş'tan toplu taşıma esnafına yönelik açıklama: Zamlardan dolayı devam edemeyecekler

09 Mart 2022 Çarşamba, 23:32

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının ulaşım bedelinin en az 8 liraya yükseltilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin de belediye tarafından karşılanmasını talep ettiğini belirterek, “Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte, vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için belediyemizin tüm imkânları seferber edilecektir” dedi.

Mansur Yavaş, bugün sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.

Yavaş, Ankara’daki özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 liraya yükseltilmesini, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de belediye tarafından karşılanmasını talep ettiğini söyledi. Yavaş, şöyle konuştu: