Son dakika: Akaryakıt zamları iptal edildi

09 Mart 2022 Çarşamba, 20:52

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere getirilen zamların iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali



10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT



olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir. — EPGİS (@trepgis) March 9, 2022

BRENT PETROLÜN FİYATI DÜŞMÜŞTÜ

Bugün Avrupa borsaları, emtia fiyatlarındaki artışın hız kesmesiyle günü yükselişle tamamlamıştı.

Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde, ABD’nin Rusya’dan enerji ithalatını hemen uygulamak üzere, Britanya’nın ise petrol ve petrol ürünleri ithalatını bu yılın sonuna kadar kademeli olarak sonlandırma kararının etkileri sindirilmişti.

Uluslararası vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 azalarak 119,80 dolara, vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı ise 5,7 azalarak 116,53 dolara gerilemişti.

İTHALAT YASAĞI FİYATLARI ARTIRMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, dün açıkladığı kararla, Rusya'dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklamıştı. ABD'nin 2021'deki petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 8 idi ve Rusya'dan günde ortalama 700 bin varil ham petrol ithal ediliyordu.

İngiltere de Rusya'dan petrol alımını yasaklarken, kömür ve doğalgazı şimdilik yasak kapsamı dışında bırakmıştı.

Rusya'ya bağımlılığı petrolde yüzde 25, doğalgazda yüzde 40 civarında olan Avrupa Birliği ülkeleri henüz enerji ürünlerini yasak kapsamına almasa da birçok Avrupalı şirket Rusya'dan ham petrol alımlarını sonlandırmaya ya da azaltmaya başladı.