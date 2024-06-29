Bedri Gencer istedi, yüzlerce habere erişim engeli: Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen'in yazısı da aralarında!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 12:34

Güncelleme: 29.06.2024 - 12:45

2020 Elazığ depreminin ardından, afetleri “zinanın yasal olmasına” ve “çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına” bağlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer‘in adının geçtiği 2.100 adet haber ve sosyal medya paylaşımı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Akyazı Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Haziran 2024 tarihli ve 2024/864 sayılı 133 sayfalık kararıyla erişime engellendi.

Mahkemenin kararı kapsamında erişime engellenenler arasında, gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'in 20 Mart 2021 tarihli "Faşizmin daniskası, şeriatın ayak sesi" başlıklı köşe yazısı da yer aldı.

Binlerce haber ve sosyal medya paylaşımının silinmesine hükmedilen karar Gencer'e yönelik "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle verildi.

Kalkandelen o yazısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliş kararına imza atmasına sevinenleri sıralarken bunlardan birinin de pedofiliye karşı yasaları hedef alan Bedri Gencer olduğuna dikkat çekmişti.

2020'de Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Bedri Gencer, özellikle "Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" sözleriyle tepki çekmşti.