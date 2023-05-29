Bekir Bozdağ 'medeniyeti ve ahlakı' hatırladı, hedef aldığı Kılıçdaroğlu'ndan 'tebrik' bekledi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ikinci tur oylamasının kesin olmayan sonuçlarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'tebrik' bekledi. Kılıçdaroğlu'na sitem eden Bozdağ, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı tebrik edip, başarılar dilemedi" dedi.
Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.
BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'SİTEM'
Son olarak Adalet Bakanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı tebrik etmediğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu'na 'sitem' eden ve seçim sürecinde yalanla ve iftiralarla hedef aldıkları CHP liderinden tebrik bekleyen Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi. Ama millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,hâlâ Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı tebrik edip,başarılar dilemedi" ifadelerini kullandı.
Bozdağ, Twitter paylaşımında şunları söyledi:
"Böylesi bir erdemli,medeni, ahlaki,saygın ve demokrat bir davranışı Sayın Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu?"
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 29, 2023
Ama millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,hâlâ Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı tebrik edip,başarılar dilemedi.
Böylesi bir erdemli,medeni,…
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