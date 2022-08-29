Bekir Bozdağ ve Süleyman Soylu'nun cemaat sevgisi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Bazı konser ve festivaller, 1925’te çıkarılan 677 sayılı yasa ile yasaklanmasına karşın faaliyetlerini fiilen sürdüren cemaat ve tarikatlarla bağlantılı dinci çevreler tarafından hedefe konuldu. Arasında Eskişehir Anadolu Fest, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Zeytinli Rock Festivali, MilyonFest Fethiye’nin de yer aldığı çok sayıda festival, kaymakamlık ya da valiliklerce engellendi. İtirazlar ve açılan davalarsa reddedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasakları “Festival adı altında bir dizi sahtekârın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez” sözleriyle savundu.

‘HAYIR DUASI’ DEDİLER

Cemaatçiler ve tarikatçıların kültür-sanat etkinliklerini hedef almaları sürerken iki bakanlığa sürpriz ziyaret yapıldı. İsmailağa cemaatinin bilinen isimlerinden olan ve Eskişehir Anadolu Fest’in iptal edilmesinin ardından “Osmanlı’nın ilk kuruluş merkezlerinden olan Eskişehir’in o topraklarında, manevi değerlerimizin malum azgınlıklarla ve ahlaksızlıklarla yok sayılmasına izin vermeyen valimiz Erol Ayyıldız’a Allah için teşekkürlerimi sunar, kendisinin destekçisi ve duacısı olduğumu bildiririm” mesajı paylaşan Adem Şener ile Mehmet Talu, önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ardından Soylu’yu makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretler, Şener’in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bozdağ ziyareti 17 Ağustos’ta, Soylu ziyareti ise 24 Ağustos’ta duyuruldu. Ziyarete ilişkin paylaşımlarda “Sayın hocamız hizmetleri hakkında bilgiler vererek vatanımıza ve milletimize hayır duaları etti” ifadeleri kullanıldı.

(İsmailağa cemaati Bozdağ ile olan bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.)

Daha önce de 27 Nisan’da Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “sivil toplum kuruluşları” için verilen iftarda bulunan Şener, katılımın “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi” olarak yapıldığını duyurdu. İsmailağa cemaatinin yaşamını yitiren eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için yaptığı paylaşımlarda “sultanımız” şeklinde bahseden Şener’in, bir süre İsmailağa cemaatinin Sakarya vekili olarak görev yaparken 2014’te görevden alındığı basına yansıdı.