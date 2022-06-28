Montrö ve ‘cüppeli amiral’ bildirisine imza atan emekli amiraller yargıç karşısına çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğrafları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında dava açılan 104 emekli amiral dün ikinci kez yargıç karşısına çıktı. Amirallerin “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle yargılandığı davanın savcısı ile heyetteki yargıçlardan birinin değiştiği ortaya çıktı.

‘PARDON’ ANIMSATMASI

Duruşmada söz alan avukat Tuba Ceylan, başrolünde Ferhan Şensoy’un yer aldığı “Pardon” filmine ve işlediği konuya işaret ederek, “Hangi aşamada pardon denilecek merak ediyorum. Montrö hakkında açıklama yaptılar, haklılardı” dedi. Avukat Hüseyin Ersöz ise eski Deniz Kuvvetleri komutanları Eşref Uğur Yiğit, Bülent Bostanoğlu ve Murat Bilgel’in özel koruma kararlarının İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldığına işaret ederek şunları söyledi: “Dava açtık, yürütmeyi durdurma ve işlemin iptali kararı verildi. Şimdiye dek altı davada da yürütmeyi durdurma kararı verildi. Her karar sonrası, birkaç gün sonra özel koruma kararı kaldırıldı.” Son mahkeme kararının ardından bakanlığın 7. kez özel koruma kararını kaldırdığını açıklayan Ersöz, “Bu da mahkeme kararlarının idare tarafından uygulanmadığını gösteriyor” dedi.

‘KARA LEKEYİ ALMAYIN’

Avukat Kemal Nevzat Güneş ise mahkeme üyelerine, “Lütfen bu kara lekeyi omuzlarınıza alıp mahkûmiyet kararı vermeyin. Hukuk devletinin namusunu koruyun” diye seslendi. Avukat Hamit Baykara da avukat olan müvekkilinin ruhsatına Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonucu “tedbir” koyulduğu açıklandı. İtirazda FETÖ ve PKK’ye ilişkin kararların örnek gösterildiğini söyleyen Baykara, “Koskoca amiral, o kararı ağlayarak gösterdi. Bu amiral Gölcük’ü FETÖ’den alan komutan” ifadelerini kullandı.

YURTDIŞI YASAKLARI KALDIRILDI

Cumhurbaşkanlığı avukatı, emekli amirallerin cezalandırılması istemini yineledi. Mahkeme, savunmaları tamamlanan isimlerin de yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı. Böylece tüm isimlerin yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmış oldu. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya gönderilmesini kararlaştıran heyet, davayı 19 Eylül’e erteledi.