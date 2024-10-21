Bekir Bozdağ'dan Fethullah Gülen'e: Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, mekanı cehennem olsun

Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:06

Güncelleme: 21.10.2024 - 16:20

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in ölümü üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ elebaşı/teröristbaşı Gülen öldü. Şimdi hesap vakti. Orada koruyacak ABD de yok. Kabri cehennem çukurlarından bir çukur, mekanı cehennem olsun. Teröristbaşının ölümü, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini asla zaafa uğratmayacaktır. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecektir."

İşte Bozdağ'ın o paylaşımı:

MECLİS'TE ÖVGÜLERE BOĞMUŞTU

AKP iktidarında 3 farklı dönemde Adalet Bakanı olarak görev yapan ve şu anda TBMM Başkanvekili olan Bozdağ, 2011 yılında TBMM'deki unutulmayan konuşmasında Fethullah Gülen'i şu sözlerle övmüştü:

“Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şeyi göz önünde.”