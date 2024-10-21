Kamer Genç'in 2009'da yaptığı 'Fethullah Gülen' konuşması yeniden gündeme geldi: AKP'liler Gülen'i böyle savundu

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:29

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:48

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 2016'da hayatını kaybeden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in yıllar önce Meclis'te yaptığı konuşması yeniden gündem oldu.

Genç, 2009 yılında başta AKP'liler olmak üzere Türkiye'yi Fethullah Gülen'e karşı 'Yarın en büyük zararı siz çekeceksiniz. Türkiye’de tehlike var. Bu tehlikeyi görelim” sözleriyle uyarmıştı.

Genç'in, AKP iktidarını Fethullah Gülen'e karşı uyardığı konuşmasında şunları söylemişti:

"Fethullah Gülen, kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'deki sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye çekiniyorsunuz? Bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlike."

AKP'LİLER RAHATSIZ OLMUŞTU

Rahatsız olan AKP'li vekiller ise Genç'in sözünü kesip üzerine yürümüştü.