Kamer Genç'in 2009'da yaptığı 'Fethullah Gülen' konuşması yeniden gündeme geldi: AKP'liler Gülen'i böyle savundu

Eski TBMM Başkanvekili ve eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in AKP'yi Fethullah Gülen'e karşı uyardığı Meclis konuşması yeniden gündem oldu.

Kamer Genç'in 2009'da yaptığı 'Fethullah Gülen' konuşması yeniden gündeme geldi: AKP'liler Gülen'i böyle savundu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:29

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberinin ardından 2016'da hayatını kaybeden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in yıllar önce Meclis'te yaptığı konuşması yeniden gündem oldu.

Genç, 2009 yılında başta AKP'liler olmak üzere Türkiye'yi Fethullah Gülen'e karşı 'Yarın en büyük zararı siz çekeceksiniz. Türkiye’de tehlike var. Bu tehlikeyi görelim” sözleriyle uyarmıştı.

Genç'in, AKP iktidarını Fethullah Gülen'e karşı uyardığı konuşmasında şunları söylemişti:

"Fethullah Gülen, kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'deki sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye çekiniyorsunuz? Bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlike."

AKP'LİLER RAHATSIZ OLMUŞTU

Rahatsız olan AKP'li vekiller ise Genç'in sözünü kesip üzerine yürümüştü. 

 

 


Etiketler: #Kamer Genç #Fetullah Gülen #fetö

İlgili Haberler

Abdurrahman Dilipak'ın Fethullah Gülen'le ilgili sözleri AKP'lileri kızdırdı: 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'

Abdurrahman Dilipak'ın Fethullah Gülen'le ilgili sözleri AKP'lileri kızdırdı: 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
'Fetuş' diye seslenmişti: İlhan İrem'in yıllar önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazdığı yazı yeniden gündem oldu

'Fetuş' diye seslenmişti: İlhan İrem'in yıllar önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yazdığı yazı yeniden gündem oldu
Ekrem İmamoğlu yanıtladı: 'Fethullah Gülen'in ölümü, adaylık tartışmaları, çözüm süreci, Ahmak Davası...

Ekrem İmamoğlu yanıtladı: 'Fethullah Gülen'in ölümü, adaylık tartışmaları, çözüm süreci, Ahmak Davası...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler