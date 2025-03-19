Belediye-İş Sendikası'ndan ses yükseltme çağrısı: Hukuk güvenliğimiz kalmadı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:21

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:21

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'nın Başkanlar Kurulu bugün Ankara'da toplandı. Toplantı sonrası kamuoyuna bir açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterilen açıklamada, "İktidar, halkın oylarıyla üç kere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nu demokratik zeminde yarışmayı göze alamadığı için diploma iptaliyle, itibar suikastıyla, yargıyı araçsallaştırarak ve hukuku yok sayarak tutuklayarak engellemeye çalışıyor" denildi

'HERKES POTANSİYEL SUÇLU HALİNE GELDİ'

Millet iradesi ile seçilen belediye başkanlarının, sanatçıların ve gazetecilerin her gün akıl almaz suçlamalarla karşı karşıya kaldığının anımsatıldığı açıklamada, "İktidarın muhalif gördüğü herkes potansiyel suçlu haline gelirken, ortada suç olmasa dahi cezadan kurtulamıyor; buna karşılık gerçek suçlular, elini kolunu sallaya sallaya ortada dolaşıyor. Artık ülkemizde hiç kimsenin hukuk güvenliği kalmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

SES YÜKSELTME ÇAĞRISI

İşkolunda tek sendika, ülkede tek konfederasyon talebini savunan Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, başta Türk-İş yönetimi olmak üzere tüm konfederasyonları demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, halkın iradesinin her alanda egemen kılınması, işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için emekçi halkın sesi olmaya ve ülkede yaşananlara ses yükseltmeye çağırdı.