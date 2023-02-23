Belediye Meclis üyelerine 860 bin lira zimmet
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2016 yılında TÜGVA ve TÜRGEV'e yurtların kiralanmasına destek olmak amacıyla aldığı karar, dönemin meclis üyelerine zimmet olarak çıktı.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2016 yılında TÜGVA ve TÜRGEV'e yurtların kiralanmasına destek olmak amacıyla aldığı karar, dönemin meclis üyelerine zimmet olarak çıktı. Sayıştay, 860 bin lira kamu zararını dönemin meclis üyelerinden istedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz döneminde belediye meclisinde TÜGVA ve TÜRGEV'e yurtların kiralanmasına destek olmak amacıyla karar alındı.
Sayıştay denetçileri 2019'da TÜGVA ve TÜRGEV'e yapılan kiralama nedeniyle kamunun 567 bin 251 TL, 2020 yılında ise 293 bin TL zarara uğratıldığı ortaya çıkardı. Sayıştay 8 Dairesi, 860 bin liralık kamu zararını meclis üyelerinden istedi. Sayıştay denetçileri, aralarında belediye başkanlarının da olduğu 2019'da 77 ve 2020'de 78 meclis üyesinden toplam 860 bin lira kamu zararının alınmasını talep etti. Bu kapsamında savunmalar alındı.
Sayıştay denetçileri söz konusu kamu zararına neden olan meclis üyelerinden 11 bin 75'şer lira alınması yönünde karar aldı. Kararlara ret oyu veren CHP'li meclis üyeleri Mustafa Tüfek, Tansu Çıkış, İbrahim Sezgin ve Hatice Sönmez Güneş’e 3 bin 800 lira zimmet çıktı. CHP’li meclis üyeleri karara itiraz edeceklerini bildirdi.
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