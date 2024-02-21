Belediye meclis üyesi ne iş yapar? Belediye meclis üyesinin görevleri nelerdir?

Yerel Seçimlerin yaklaşmasıyla belediye meclis üyelerinin görevinin ne olduğu merak edilmeye başladı. Belediye meclis üyesi, belediyenin karar organı olan belediye meclisinin üyesi olan kişidir. Peki, Belediye meclis üyesi ne iş yapar? Belediye meclis üyesinin görevleri nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:25
Belediye meclis üyesi ne iş yapar? Belediye meclis üyesinin görevleri nelerdir?
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31 Mart Yerel Seçimlerin yaklaşmasıyla belediye meclis üyelerinin görevinin ne olduğu merak edilmeye başladı. Meclis üyeleri, belediyenin farklı siyasi partilerden veya bağımsız olarak seçilmiş üyelerden oluşabilmektedir. Peki,  Belediye meclis üyesi ne iş yapar? Belediye meclis üyesinin  görevleri nelerdir?

BELEDIYE MECLIS ÜYELIĞINE NASIL ADAY OLUNUR?

Eğer bağımsız olarak aday olmak istiyorsanız; Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) giderek belediye meclis üyesi başvuru formunu doldurmanız gerekir. Formu doldurup teslim ettikten sonra müracaat tamamlanır.

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Eğer siyasi bir partiye bağlı olarak aday olmak istiyorsanız;

Öncelikle partilere başvuru yapmalısınız.

Partilere başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra partiler üzerinden belediye meclis üyesi adayı olabilirsiniz

BELEDIYE MECLIS ÜYESIOLMA ŞARTLARI NELERDIR?

  • En az 6 ay boyunca ilgili seçim bölgesinde ikametgah ediyor olmak
  • 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu kapsamında belirtilen ilgili sakıncaları taşımamak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak

BELEDIYE MECLIS ÜYELERI NASIL SEÇILIR?

Belediye meclis üyeleri 5 yılda bir yerel seçimler sonucunda en çok oyu alan adaylar arasından seçilir. Mevzuata göre (nüfusu 250.001'den 500.000'e kadar olan ilçeler).

BELEDIYE MECLIS ÜYESI NE IŞ YAPAR?

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediye meclis üyelerinin görevleri şunlardır:

  • Belediye bütçesini onaylamak
  • Belediyenin yatırım planlarını yapmak
  • Belediyenin diğer kararlarını almak
  • Belediyenin denetimini yapmak
  • Belediyenin hizmetler sunmasına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak
  • Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna duyurmak.

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