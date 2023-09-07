Belediye toplantısı karıştı, başkan isyan etti: ‘Her gün rencide ediliyorum’

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:52

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:52

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında toplandı. Arsa satışı ve tapu konularının görüşüldüğü toplantıda CHP Genel Merkezi tarafından arandığını hatırlatan Posbıyık, CHP'nin mevcut ilçe yönetimine tepki gösterdi.

İlçe yönetiminin seçim öncesi çalışmalar yapmak yerine belediyenin eksikliklerini sorgulayarak genel merkeze ilettiğini öne süren Başkan Posbıyık, kendisinin yerine başka bir belediye başkan adayı bulmaya çalışıldığını söyledi.

“BUNLARIN AMACI SİNİRLENDİRİP İSTİFA ETTİRMEK”

Posbıyık, şunları söyledi:

"Bunların sebeplerini biliyorum. 50 yıldır politika yapıyorum. Bunların amaçları, CHP'den Halil Posbıyık'ı sinirlendirip istifa ettirmek. Veya kendileri atmak için uğraşıyorlar. Geçen akşam Bağlık delegeleri ile toplantı yapmışlar. Delegelere sorarsınız 'Seçimler geliyor, ne yapacağız. Seçim için çalışalım, sizden birini mahallede lider tayin ediyorum. Seçimleri şöyle yapın' diye. Hayır, onlar onu sormuyorlar. Onlar 'Belediye tırpanınızı yapıyor mu? Belediye temizlik yapıyor mu? Otobüsler zamanında kalkıp iniyor mu?' Muhtarları da topluyorlar. Muhtarlara da çağrıda bulunuyorum. Duymadım demesinler. İyi niyetle sormuyorlar, ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Ben o partinin belediye başkanıyım. Gelir bana sorarlar, bu belediye meselesi. Ayrıca ben bu partiye mensup olmaktan gurur duyuyorum. Bir tarafta bir avukat var, bana düşman. Yanında da milletvekilinin kardeşi var. Partide görevi de yok. Anlatanlar dinliyor. Bizim delege arkadaşlar itiraz etmişler, 'burası seçim mi denetleme yeri mi' diye? Bu bilgilerin hepsini genel merkeze iletip 'Muhtarlar Halil Posbıyık'ı sevmiyor' diye uğraşıyorlar. Beni belediye başkanı adayı yapmak istemiyorlar. Nereden olursa olsun bir belediye başkanı bulmaya çalışıyorlar."

“İYİ PARTİ’DE SENİ İSTEMİYORLARDI, CHP’DEN MECLİS ÜYESİ YAPTIM”

Halil Posbıyık, "Şimdi bir kişiyi daha müfteri ilan edeceğim. Üzerinde çok hakkım olduğunu iddia ettiğim Sertan Kuzu kardeşim. Babası çok değerli bir dostumdu. Adam gibi adamdı. Sadık bir insandı, koçtu. Onun hatırına belediye meclisi yaptım. Ailecek iyilikler yaptık. İlk hançeri ondan yedim. 25 senedir iyilik yaptığım insanlardan hançer yiyorum. Dün akşam benim hakkımda yazı yazılmış. Aynı arsa sakatmış, kanunen aykırıymış. Sen ne anlarsın bu işten. Senin parti gezerken başın dolanmaya başlamış. Ne yapmak istiyorsun? Sende hiç vicdan yok mu? Eğer bir hatam varsa gel de bana söyle. Ben senin elinden tuttum. İYİ Parti'de seni istemiyorlardı. CHP'den meclis üyesi yaptım. Yazıktır. Babanın kemikleri sızlıyor" diye tepki gösterdi.

“SENİ DÖVMEYE DE HAKKIM VAR AMA…”

Bu sözler üzerine ayağa kalkan MHP'li Meclis Üyesi Sertan Kuzu, Posbıyık'a itirazlarda bulundu. Posbıyık da yerine oturmasını söyleyerek, "Seni dövmeye hakkım da var ama aldım onu geriye. Baban seni bana emanet etti. Bana bunu yaparsan Ereğli'de herkese her şeyi yaparsın. Seni de müfteri ilan ediyorum. Halil Posbıyık her şeyi yapar. Kavga da eder ama asla hırsızlık yapmaz, ahlaksızlık yapmaz, namussuzluk yapmaz, sahte bir yeri satmaya kalkmaz" cevabını verdi.

MECLİS ÜYELERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşananların ardından meclis toplantısı sona erdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın toplantının yapıldığı binadan ayrılmasının ardından CHP'li meclis üyeleri ile MHP'li Meclis Üyesi Sertan Kuzu arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan arbede, çevredekilerin araya girmeyle sonlandı. Olay yerine polis ekipleri de çağrıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.