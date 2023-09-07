Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:13

Güncelleme: 07.09.2023 - 14:13

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TV8'de yayınlanan MasterChef programına konuk oldu. Yurttaşlar, Yücel Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz daha önce nerelerde görev yaptı?

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

Yücel Yılmaz 1975 yılında doğdu. eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Eskişehir’de üniversite eğitimi aldı. İktisat ve Ticaret Politikası üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yaptı. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde Asteğmen olarak tamamladı. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yaptı.

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası’nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yaptı. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bıraktı. Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel Yılmaz ayrıca UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından birisi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın Eş Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Türkiye belediyelerini temsil etmek üzere Avrupa Konseyi Yönetim Meclisi’ne seçilen Yücel Yılmaz, ayrıca kurulmasına öncülük ettiği Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin de başkanlığını yapmaktadır.

Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

YÜCEL YILMAZ EVLİ Mİ?

Yücel Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.