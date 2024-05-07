‘Belediye yerine çöken TÜGVA’yı çıkardık’

Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 04:00

Kaybedilen belediyeler içerisinde en dikkat çekici olanlardan birisi ise 51 yıl sonra CHP’ye geçen Elbistan Belediyesi oldu. Seçimi kazanan Erkan Gürbüz Cumhuriyet’e konuştu. Elbistan’ın deprem bilançosuna dikkat çeken Gürbüz, “Kahramanmaraş’tan deprem sonrası 50 bin civarı göç oldu, bunun 13 bini Elbistan’dandı. Ekonomi durma noktasına geldi, iktidar konteynerde yaşayan insanlara verdiği konut sözünü tutmadı” dedi.

"ESKİYE DÖNECEĞİZ"

“Kötü bir tablo aldık ama planlarımız hazır” diyen CHP’li Gürbüz, devralınan belediyedeki usulsüzlüklere dikkat çekerek, “Belediyenin araç sayısını 4’e indirdiler, sırf ‘CHP çöp toplamıyor’ dedirtmek için, üç gün çöp toplamadılar. Ayın 28’inde 10’dan fazla işçi almışlar. 350 personel yeterli olacakken 700’den fazla personel var. 23 milyon lira bütçenin 22.5 milyonu maaşlara gidiyor. İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettik. Birçok usulsüzlüğü tespit aşamasındayız. Örneğin depremde kendi yeri yıkılan TÜGVA, belediyeye ait binayı izinsiz, belgesiz işgal etmiş. Şeffaf ve planlı bir yönetimle Elbistan’ı eski haline döndüreceğiz” dedi.