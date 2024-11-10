Belediyeden tepki çeken afiş: Atatürk parmaklıklar arkasında!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 12:03

Güncelleme: 10.11.2024 - 12:03

Çanakkale'de AKP'li Gelibolu Belediyesi tarafından 10 Kasım nedeniyle hazırlanan afişlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk demir parmaklıkların ardında gibi gösterildi.

İlçenin birçok noktasındaki panolara asılan afişler büyük tepkiye neden oldu.

Tepkiler üzerine Gelibolu Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, durumun "teknik hata" sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır. Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz."