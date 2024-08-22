Belediyeler sorunları çalışacak

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde 14’ü büyükşehir ve 6’sı ilçe belediye başkanından oluşan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi toplantısına başkanlık etti. Özel’in başkanlarla deprem, kentsel dönüşüm, orman yangınları, doğal afetler, SGK borçları ve sokak hayvanları gibi başlıklarda ortak yapılabilecek çalışmaları konuştuğu öğrenildi.

Parti kurmayları, “Yangın çıktığında, belediyelerimiz görevlerini bildiği için herhangi bir talimat gerekmeden, hızla yangın kendi ilinde olmasa bile yardım için bir ekip gönderiyor” dedi. Uzun süredir konuşulan sokak hayvanlarıyla ilgili de bir çalıştay yapacaklarını aktaran partililer, “Hayvan hakkı savunucularının, gönüllülerin, veterinerlerin, baroların katıldığı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz” dedi.

BORÇLAR YAPILANDIRILMALI

Toplantıda deprem konusunun kentsel dönüşüm ile ele alındığını söyleyen parti kurmayları, “İnşaat maaliyetleri çok arttı. Belediye ilan, reklam vergisi gibi gelir oranlarının artırılması gerektiğini düşünen başkanlar var” bilgisini paylaştı. SGK borçlarının da değerlendirildiği toplantıda başkanların; borçların yeniden yapılandırılması, KDV iade alacağıyla SGK borçlarının mahsuplaşması ve belediyelerin işgal edilen arazilerinin gelir getirici şekilde yeniden kazanılması gibi önerileri konuştuğu kaydedildi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşülmesinin de önerildiği öğrenildi.