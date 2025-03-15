'Beni Trabzon'da hiçbir sahaya sığdıramazlar' demişti: Ekrem İmamoğlu'na memleketinde coşkulu karşılama!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 19:29

Güncelleme: 16.03.2025 - 01:06

Ankara'daki programını tamamlayan CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü yapılacak önseçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanı’nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu’na partililer tarafından yoğun ilgi gösterildi. "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Halkın umudu İmamoğlu" sloganları atıldı. Karşılamaya, Trabzon, Rize ve Giresun’dan gelen belediye başkanları ile milletvekilleri de katıldı. İmamoğlu'nu kucaklayan yöresel giysili yaşlı kadınlar ıslık çalarak desteklerini dile getirdi.

"GÜÇ ALDIK"

İmamoğlu, havalimanında yaptığı kısa konuşmada, Trabzon’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Memleketime geldim. Heyecanlıyım. Güzel insanları Karadeniz’in, Trabzon’un...İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Yolumuza devam ediyoruz Allah’ın izniyle. Güç aldık, güç aldık... Milletimize layık olmak için borcumuzu artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Burada olmak nasıl Başkanım" diyen bir vatandaşa, “Çok duygusal benim için her zaman” yanıtını verdi.

"EMEKÇİLERE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Ardından İmamoğlu iftarını Trabzon'da Faroz Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla açtı. İmamoğlu, "Bugün iftarımızı Trabzon’da, Faroz Balıkçı Barınağı’nda balıkçılarla açtık. Ekmeğini denizden çıkaran tüm emekçilere kolaylık diliyorum. Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin" dedi.

Bugün iftarımızı Trabzon’da, Faroz Balıkçı Barınağı’nda balıkçılarla açtık. Ekmeğini denizden çıkaran tüm emekçilere kolaylık diliyorum. Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin. pic.twitter.com/u6Yhq2N7Xg — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 15, 2025

İmamoğlu daha önce kendisine sorulan 'salon engellerine' ilişkin bir soruya, "Beni Trabzon'da hiçbir sahaya sığdıramazlar" demişti. İmamoğlu'nun bu akşam 20:30'da Ortahisar Belediyesi önünde konuşma yapması bekleniyor.