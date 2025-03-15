Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş görüşmesi sona erdi!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 11:33

Güncelleme: 15.03.2025 - 12:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmek üzere saat 11.04’te Ankara’ya geldi.

Yavaş'ın davetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan görüşme yaklaşık 30 dakikanın ardından sona erdi.

ORTAK MESAJ: "YOL ARKADAŞIYIZ"

Görüşmenin ardından başkanlar, gazetecilere açıklama yaptı. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Malum eğilim yoklaması var. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Dolayısıyla ben kişisel olarak katılmayacağımın uygun olacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum."

İmamoğlu ise, şunları kaydetti:

"Ben de teşekkür ederim başkanımıza. Mansur başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Sonuçta biz yol arkadaşıyız, hedefimiz tek. Memleketimizi bu ceberrut sistemden kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur."

Mansur Yavaş "diploma" tartışması ile ilgili konuştu:

"ANKARA'NIN KİRLİ SİYASETİNİ TEMİZLEDİK, SIRA TÜRKİYE'DE"

Mansur Yavaş "diploma" tartışması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Bir siyasiye kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesi için bir takım aparatları kullanmak son derece çirkin. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım. Bu konularda en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi, kesilemedi. Biz Ankara’nın kirli siyasetini temizledik sıra Türkiye’nin kirli siyasetini temizlemeye geldi, inşallah o da olacak”