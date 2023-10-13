Berat Albayrak'ın düğün konuşması espri konusu oldu: 'Ermiş mi bu?'

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:44

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bir nikahta yaptığı konuşmadaki "Aslolan şükür ve sabırdır" sözleri espri konusu oldu.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "halef-selef hesaplaşmasını" konu ettiği yazısında ilginç bir Berat Albayrak ayrıntısına yer verdi.

"AKP İÇİNDE ÖYLESİNE EKİPLEŞME VAR Kİ..."

Nuray Babacan "Halef-selef hesaplaşması bakanların görevlendirme listelerine nasıl yansıdı?" başlıklı yazısında şunları yazdı:

"Seçimlerden sonra kurulan yeni kabine ve değiştirilen bakanlar arasındaki çekişmeler, iktidar değişmiş gibi ses getiriyor. AKP içinde öylesine ekipleşme var ki, gelen bakan bir önceki ekibe güvenmediği için üst yönetimi toptan değiştiriyor. Hatta ilginçtir, 'Görevde kalmasını istediğiniz isimler var mı' diye soran bir bakanın, ilk önce kendisine bildirilen bu isimleri görevden aldığı anlatılıyor."

Babacan, yazısında yer verdiği iki ismin Vedat Işıkhan’la Vedat Bilgin olduğunu yazdı.

Yazıda dikkat çeken başka bir ayrıntı ise Berat Albayrak. Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ERMİŞ Mİ BU?"

"Geçenlerde İstanbul’da yapılan bir düğünde nikah şahidi olan Berat Albayrak’la aynı kareye giren ve etrafında kümelenen isimlerin tamamının ‘eski bürokrat’ olduğu anlatılıyor. Biri de Maliye eski Bakanı Nurettin Nebati. Nebati’nin durumu için 'Hiçbir konuda inisiyatif kullanamadı, sadece kullanıldı' diyenler az değil. Kendini eğitime vakfettiği babası tarafından açıklanan Berat Albayrak’ın nikahta yaptığı konuşmadaki 'Aslolan şükür ve sabırdır' sözleri, 'Ermiş mi bu?' diye esprilere konu olmuş."