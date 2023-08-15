Babası açıkladı: Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:25

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:27

Geçmişte Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak, 2020 yılı sonlarında bir hafta sonu gece ansızın görevinden 'istifa' ettiğini açıklamıştı.

Instagram'da yazdığı istifa mektubunu silse de, Albayrak'ın istifası hafızalardan silinmeyen bir gelişme olarak siyaset tarihine geçmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Albayrak Kasım 2020'de görevinden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir hayatı tercih etmişti.

BABASI ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra kamuoyu karşısına çıkmayan Albayrak'ın ne iş yaptığı merak ediliyordu.

Berat Albayrak'ın nerede yaşadığını ve ne iş yaptığını babası Sadık Albayrak açıkladı. Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Sadık Albayrak, oğlunun Nun Okullları'nda geleceğin yöneticilerini yetiştirdiğini söyledi.

KENDİSİNİ 'EĞİTİME' VERMİŞ

Yavuz Donat'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... Ortalıkta görünmüyor... Konuşmuyor... Yazmıyor... Nerelerde? Ne yapıyor? Baba Albayrak, "İstanbul'da" dedi:

'Nun Okulları'yla ilgileniyor

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor.

Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini.

Kaderin çizdiği yolda yürüyor.

Berat yolunu çizdi... Okuyor... Araştırıyor... Çocuklarıyla ilgileniyor... Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu.