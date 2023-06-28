Eski yöneticisinden itiraf gibi açıklama: ‘TÜGVA, Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü’

Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 28.06.2023 - 10:45

Eski TÜGVA Yöneticisi Ramazan Aydoğdu, TÜGVA’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştüğünü iddia etti.

Halk TV’de Kayda Geçsin programına konuk olan Aydoğdu, “İşin içine siyaset girince TÜGVA başka bir yere gitti” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) teşkilat koordinatör yardımcılığı görevinde bulunan Aydoğdu, şu açıklamalarda bulundu:

“Aslında süreç şöyle oldu, TÜGVA herkesi kucaklayan bir yapı olarak adlandırıldı. Ama işin içine siyaset girince TÜGVA başka bir yere gitti. Sonra TÜGVA Berat Albayrak grubuna kanalize olmaya başladı.

“ARKASINDAKİ GÜÇ BERAT ALBAYRAK’TIR”

TÜGVA’nın arkasındaki güç Berat Albayrak’tır. Albayrak’ın bakanlık yaptığı dönemde onu karşılayanların TÜGVA mensupları olduğunu; ‘Beni 200 kişi karşılasın’ talimatlarının teşkilatlara gittiğini gördük biz o dönemde. Bir dönemden sonra TÜGVA, Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü.

Muhtemelen burada amaçlanan şey siyasi gelecek kaygısıydı. TÜGVA buna altyapı sağlıyordu, gençlik kolları ile okullarda, ilçelerde teşkilatlanıyorsunuz. Dolayısıyla bir kitle ortaya çıkıyor. Ben TÜGVA’nın siyasi bir yapıya oturmasını hiç istemedim.

“KIRMIZI HALI SERMİŞLERDİ”

İki örnek vereceğim. Birincisi; TÜGVA’nın teşkilat koordinatör yardımcısıyken, Yüksekova’ya uçakla indiğimizde kırmızı halı sermişlerdi. Yüksekova’nın idari birimleri kaymakamı, emniyeti bizi karşılamaya gelmişti. O sırada ben böyle bir şey olabilir mi biz kimiz, demiştim.

“TÜGVA YÖNETİCİSİ VALİ HAKKINDA DOSYA TUTTU”

İkinci örneğim ise, şehir belirtmeyeceğim. TÜGVA il temsilcisinin vali hakkında dosya tuttuğunu ve valiyi senin hakkında dosya tutuyorum diye tehdit etmiş. Vali bile o dönem bu konuyla alakalı beni aramıştı. Bizim durumdan haberimiz yoktu. Ama bunlar oluyordu. Bu şundan kaynaklanıyor; saydığımız isimler bu konuya ne kadar hakim bilmiyorum. Bütün bunlar TÜGVA’nın kirlenmesine yol açtı.”