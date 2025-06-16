Berkin Elvan 12 yıl önce bugün vuruldu... Ailesinden çağrı: 'Failler cezasızlık zırhıyla korunmasın'

İstanbul, Okmeydanı’nda 12 yıl önce polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan Berkin Elvan’ın ailesi "'Emri ben verdim' diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın" dedi.

Berkin Elvan 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Elvan vurulduğu tarihte 14 yaşındaydı.

“OĞLUMUZU BİZDEN KOPARANLAR, EMRİ VERENLER HÂLÂ YARGILANMADI”

Elvan ailesiinin, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Oğlumuz, Berkin’imiz vurulalı tam 12 yıl oldu. Daha küçücük yaşta kıydılar yavrumuza. Ağız dolusu gülüşlerini, henüz olgunlaşmamış sesini bizden çaldılar. Geleceğini, hayallerini aldılar.

Oğlumuzu bizden koparanlar, emri verenler hâlâ yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Dalgalı hâlâ serbest. Artık yeter! Sabrımız tükeniyor. Fatih Dalgalı bir an önce cezaevine girsin. 'Emri ben verdim' diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın. Failler cezasızlık zırhıyla korunmasın. Adalet yerini bulsun.

Canımız, Berkin’imiz… Seni asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Koşturduğun sokaklarda, meydanlarda, her yerde ismini haykırmaya devam edeceğiz. Sevgi ve özlemle."