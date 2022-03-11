Berkin Elvan mezarı başında anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında, polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.

DHA
11 Mart 2022 Cuma, 15:33
Berkin Elvan mezarı başında anıldı
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Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında anıldı.

11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan için Şişli Feriköy Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve yakınları katıldı.  

Berkin Elvan'ın mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek, çiçek bıraktı. Yakınları, 'Berkin Elvan Ölümsüzdür' sloganı attı. Anma töreninde saygı duruşunda da duruldu. 
 



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